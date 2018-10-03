Генерал-майор ФСБ в запасе указал на ошибки в расследовании по «делу Скрипаля»

Член Совета по внешней и международной политике, генерал-майор ФСБ РФ в запасе Александр Михайлов высмеял недавнее расследование Bellingcat, в котором говорится, что подозреваемый Лондоном в «деле Скрипаля» Руслан Боширов якобы является «полковником ГРУ».

По мнению Михайлова, ситуация вокруг отравления британского шпиона и его дочери больше походит на сюжетную линию очередного романа Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. В настоящее время, как указал генерал-майор ФСБ в отставке, ни одно государство не отправляет кадровых сотрудников на выполнение подобного рода заданий.

«Вообще все, что написали британцы, это плохая калька Яна Флеминга. Это все написано по сценариям давно забытых времен, когда индивидуалы решали вопросы на территории других стран. Я хочу заметить, что все, что сейчас раскручивается вокруг этих ребят, не может по определению рассматриваться по одной причине. Никогда кадровые сотрудники не принимают участия в решении подобного рода проблем», - объяснил Михайлов в эфире ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта в британском городе Солсбери. Лондон обвинил в произошедшем Россию. В Скотланд-Ярде утверждают, что Скрипали якобы подверглись воздействию нервнопаралитического вещества «Новичок», а завезли его двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов, якобы работающие на ГРУ. Телеканал RT взял интервью у молодых людей, которые подозреваются в покушении на британского шпиона и его дочь. Те свою причастность к произошедшему отвергают. По словам Петрова и Боширова, в Солсбери они приехали в качестве туристов, чтобы посмотреть на шпиль знаменитого на весь мир собора.

А недавно исследовательская группа Bellingcat опубликовала свое новое расследование по «делу Скрипаля». В материале авторы утверждают, что Руслан Боширов - это на самом деле выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолий Чепига. Исследовательская группа пришла к таким выводам, проанализировав данные системы «Российский паспорт» и старые архивные фотографии.

В МИД РФ «расследование» Bellingcat назвали информационным вбросом, призванным продолжить мероприятия по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери на самом деле. В свою очередь российский президент Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля «подонком» и «предателем Родины» и выразил надежду на то, что «информационная кампания» вокруг британского шпиона закончится как можно быстрее.