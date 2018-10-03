Пить и плакать: бутылку виски продали на аукционе за миллион долларов

Бутылку 60-летнего Macallan продали на аукционе за 1 100 000 долларов. И пока этот виски считается самым дорогим в истории, реализованным на торгах.

Она была куплена частным коллекционером из Азии. Свои ставки он делал по телефону.

Виски был дистиллирован в 1926 году, а разлит в бутылку только спустя 60 лет – в 1986. Даже если его не пить, на бутылку можно просто смотреть, ведь ее этикетку оформлял известный итальянский художник Валерио Адами. Так что, с какой стороны не посмотришь – сплошное произведение. О аукционе и уникальном виски рассказал автор статьи в Forbes.

Кстати, именно Адами в свое время сотрудничал с The Beatles.

Организаторы аукциона сравнили проданную бутылку с автомобилем марки Rolls Royce.

Виски выдерживался в бочках из-под хереса, а конкретно эта бутылка была выкуплена в 1994 году на винокурне.