Под Винницей мэра города облили кровью за «Крымский мост»

Группа неизвестных мужчин ворвалась в рабочий кабинет мэра украинского города Гнивань Винницкой области Владимира Кулешова и облили кровью. Активисты обвинили градоначальника в том, что он якобы ведет «торговлю» с российскими компаниями.

Помимо мэра, радикалы перепачкали мебель, пол, книги и документы, а также висящий на стене портрет украинского писателя Тараса Шевченко, флаг, компьютер. Свидетель инцидента депутат Андрей Вербицкий написал в Сети, что мужчины обвинили Кулешова в «торговле на крови защитников».

Демонстранты утверждают, что при покровительстве мэра Гниваньский карьер якобы поставлял российским компаниям щебенку на строительство Крымского моста. Днем ранее неизвестные вывезли в лес и избили депутата городского совета.

Сам Кулешов уверен, что действия совершили представители одного из депутатов, оппозиционно настроенного к работе мэрии.