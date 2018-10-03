«Остановите ее»: Тереза Мэй станцевала под песню Dancing Queen на съезде партии

Глава британского правительства Тереза Мэй в очередной раз поразила публику рискованным танцем. На этот раз премьер-министр Королевства решила станцевать прямо на съезде Консервативной партии.

Тереза Мэй вышла на сцену для выступления под песню группы Abba. В какой-то момент политик решила, что будет хорошей идей станцевать под музыку, пока она идет к трибуне. Иронично, что прозвучавший трек имеет название Dancing Queen – «Танцующая королева».

Эффектный выход вывел Терезу Мэй в топы социальных сетей. Впрочем, далеко не все пользователи остались довольны танцевальными способностями премьер-министра. Претензии вызвали как пластика танца, так и его уместность на съезде, посвященном важным вопросам британской политической повестки.

Не исключено, что за Терезой Мэй закрепится слава «танцующего премьер-министра», так как она не впервые удивляет публику своими хореографическими экспериментами. Ранее она станцевала перед школьниками во время официального визита в ЮАР.