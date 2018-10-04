Военный эксперт Михаил Ходоренок призвал всех поучаствовать в строительстве Главного храма ВС РФ

Военный обозреватель Михаил Ходоренок поддержал идею строительства Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот». Он отметил, что возведение храмового комплекса будет осуществляться на добровольные пожертвования и призвал всех внести свой вклад.

«Сооружение Главного храма Вооруженных сил идет на народные деньги, которые собираются самыми различными способами. Долг каждого военнослужащего, долг каждого гражданина Российской Федерации, пожертвовать ту или иную сумму на сооружение этого храма», - сказал Ходоренок.

Военный эксперт также напомнил, что идея строительства храма принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу.

Решением организационных вопросов строительства и сбора добровольных пожертвований на возведение храма будет заниматься специально учрежденный Благотворительный фонд «Воскресение».

Реквизиты для пожертвований можно посмотреть по этой ссылке.