Момент столкновения военных самолетов в Судане попал на видео
Два самолета украинского производства Ан-26 и Ан-32 столкнулись в аэропорту Хартума.
Фото: SudanDefence, twitter
Видео: AIRLIVE net, YouTube
Самолеты Ан-26 и Ан-32 столкнулись в аэропорту столицы Судана – Хартуме. Летательные аппараты украинского производства принадлежат военно-воздушным силам страны.
Авария произошла на взлетно-посадочной полосе. В Сети появились кадры с камер наблюдения, зафиксировавших момент столкновения. На ролике видно, как после приземления на посадочную полосу один лайнер догоняет другой и влетает ему в хвост.
В результате инцидента аэропорт Хартума пришлось временно закрыть, последствия аварии устраняются. Никто из людей не погиб, выясняются причины ЧП.