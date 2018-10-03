Момент столкновения военных самолетов в Судане попал на видео

Самолеты Ан-26 и Ан-32 столкнулись в аэропорту столицы Судана – Хартуме. Летательные аппараты украинского производства принадлежат военно-воздушным силам страны.

Авария произошла на взлетно-посадочной полосе. В Сети появились кадры с камер наблюдения, зафиксировавших момент столкновения. На ролике видно, как после приземления на посадочную полосу один лайнер догоняет другой и влетает ему в хвост.

В результате инцидента аэропорт Хартума пришлось временно закрыть, последствия аварии устраняются. Никто из людей не погиб, выясняются причины ЧП.