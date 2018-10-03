Пожирающая мозг амеба из бассейна убила американского спортсмена

Американский спортсмен по имени Фабрицио Стабиле умер после того, как искупался в волновом бассейне в Техасе. Мужчине не повезло заразиться редкой и опасной бактерией, которая вызывает смертельный вид менингита.

Как сообщает издание San Antonio Current, 29-летний мужчина почувствовал недомогание после того, как искупался в бассейне. У Стабиле сильно заболела голова, нарушилась координация, речь и зрение. Он был вынужден отправиться в больницу.

Врачи диагностировали у мужчины первичный амебный менингоэнцефалит. Больной получил интенсивную медикаментозную терапию, однако все равно скончался через несколько дней.

Редкая болезнь была вызвана амебой – неглерией Фоулера. Этот паразит обитает в теплых неочищенных водоемах, преимущественно в Северной Америке. Попав в организм человека через нос, амеба по обонятельному нерву движется в мозг, где размножается и пожирает его клетки. Согласно статистике, зараженный человек умирает в 98% случаев.