Кадры эвакуации Gelandewagen, чей владелец угрожал взрывом у стен Кремля

Днем 3 октября мужчина заехал на автомобиле Gelandewagen на Васильевский спуск в центре Москвы, заявил сотрудникам полиции, что в машине находится газовый баллон и пригрозил его взорвать. На место ЧП были стянуты экстренные службы и руководство правоохранительных органов.

После переговоров мужчина сдался. Он был доставлен в отделение полиции «Китай-город».

Автомобиль с места ЧП эвакуировали. Там сейчас продолжают работать следователи.

Что касается правонарушителя, то в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, мужчине назначили медико-психиатрическую экспертизу.