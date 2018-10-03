Кадры эвакуации Gelandewagen, чей владелец угрожал взрывом у стен Кремля
Водитель на Gelandewagen приехал на Васильевский спуск и пригрозить устроить взрыв газового баллона. Правонарушителя задержали.
Днем 3 октября мужчина заехал на автомобиле Gelandewagen на Васильевский спуск в центре Москвы, заявил сотрудникам полиции, что в машине находится газовый баллон и пригрозил его взорвать. На место ЧП были стянуты экстренные службы и руководство правоохранительных органов.
После переговоров мужчина сдался. Он был доставлен в отделение полиции «Китай-город».
Автомобиль с места ЧП эвакуировали. Там сейчас продолжают работать следователи.
Что касается правонарушителя, то в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, мужчине назначили медико-психиатрическую экспертизу.