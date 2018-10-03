«Из пушистого шара в усатого атлета»: очень толстый кот похудел и стал звездой Сети

Пользователь популярного портала Reddit поделился двумя фотографиями своего домашнего кота. Эта запись неожиданно стала хитом в Сети, собрав сотни комментарии и более двенадцати тысяч «лайков» на ресурсе.

На серии фотографий кот запечатлен в стиле «до и после». На первом снимке животное явно страдает от лишнего веса и представляет собой пушистый шар с лапками. На втором питомец выглядит сильно похудевшим и даже подтянутым.

Похудевший кот впечатлил пользователей Сети. Они сделали множество комплиментов как в адрес животного, так и в адрес его хозяина и ветеринара, которые сделали возможным подобное преображение.

Впрочем, нашлись и скептики. Согласно одному из мнений в комментариях, в реальности кот практически не похудел, просто снимки подобраны с определенным ракурсом. Причем второй снят в портретном режиме, в связи с чем зверь выглядит «качком».

Ранее в Сети прославился другой толстый кот. Видеозапись, на которой животное самоотверженно останавливает драку между двумя собратьями по виду, получила сотни тысяч просмотров.