Постпред США при НАТО передумала уничтожать российские ракеты

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что говоря о намерении Вашингтона уничтожить российские ракеты, она не имела в виду превентивный удар по России.

Она уточнила в своем Twitter-аккаунте, что речь шла о том, что Москва якобы разрабатывает вооружения, нарушая тем сам Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам Хатчисон, если Российская Федерация продолжит игнорировать договоренности, то Вашингтону придется обзавестись аналогичным оружием.

Ранее Хатчисон на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе голословно обвинила Москву в разработке запрещенной системы крылатых ракет. Она пригрозила тем, что если Россия продолжит разрабатывать это оружие, то американские военные разрушат российские ракеты до начала их функционирования.

В Кремле заявили, что власти РФ стараются не придавать серьезного значения словам постоянных представителей. В МИД России отметили, что представители Североатлантического альянса делают безответственные заявления и не осознает опасности собственной риторики.