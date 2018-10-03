Коллега Вышинского рассказал о состоянии журналиста

Экс-коллега Кирилла Вышинского, политолог, бывший автор агентства РИА Новости Украина Юрий Городненко рассказал о состоянии задержанного в Киеве журналиста.

«С ним ведет связь адвокат и полностью все контакты происходят через адвоката. На сегодняшний день он находится в больнице в связи с тем, что у него, насколько я помню, прединсультное состояние было», - объяснил он в эфире ток-шоу «Открытый эфир» на «Звезде».

Юрий Городненко не исключил, что если бы остался на Украине, его могла бы ожидать та же участь, что и Кирилла Вышинского.

«Скорее, моя участь была бы намного хуже. Тем более, сейчас заместитель главы СБУ объявил, что всем остальным фигурантам, а одним из фигурантов являюсь я, поскольку мои статьи признаны диверсионными, готовят подозрения о шпионской деятельности в пользу России», - предположил политолог.

Кирилл Вышинский был задержан у своего дома в Киеве 15 мая. Затем журналиста доставили в Херсон, где предъявили обвинение в «государственной измене» баз каких-либо доказательств. Вышинский был арестован на два месяца без права внесения залога. А 6 сентября суд продлил арест журналиста до 4 ноября.

За Вышинского вступились в МИД РФ, а также в авторитетных международных организациях «Репортеры без границ» и Европейской федерации журналистов. Последняя и вовсе признала Украину «лидером по запугиванию журналистов».