«Посмотри в зеркало, Дональд»: Путин назвал виновного в повышении цен на нефть

Президент России Владимир Путин объяснил, кто «виновен» в мировом росте цен на нефть. Свое мнение глава государства озвучил в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.

Путин вспомнил о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Хельсинки. Российский лидер отметил, что саммит прошел очень хорошо, однако ответ на вопрос о том, кто виновен в повышении нефтяных цен, был готов уже тогда.

«У нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы с ним затронули тему, которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, что, если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало», — заявил президент.

Ранее в ходе той же сессии Владимир Путин озвучил два способа, которыми может воспользоваться США, чтобы выйти из ситуации в Сирийской арабской республике. Первый – получить мандат Совета безопасности ООН с разрешением на пребывание в Сирии своего контингента, второй – обратиться к законному правительству САР. Третьего способа международное право не предусматривает, подчеркнул президент.