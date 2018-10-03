Угрожавший устроить взрыв возле Кремля мужчина задержан

Мужчина, который подъехал на автомобиле Gelandewagen на Васильевский спуск в Москве и угрожал взорвать там газовый баллон, задержан. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МВД по Москве.

«Сегодня сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, водитель которого в нарушение требований запрещающего дорожного знака выехал на площадь Васильевский спуск. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в автомобиле находится взрывоопасный предмет», - рассказали в полиции. «На место оперативно прибыли представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб. После беседы с ними мужчина сдался сотрудникам полиции. На месте происшествия проводятся оперативные следственные действия», - добавили в столичном ГУ МВД.

В настоящий момент правонарушитель доставлен в отделение полиции «Китай-город», решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного и возбуждении уголовного дела.