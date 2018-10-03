Океан в центре Парижа: неожиданный подиум соорудил для показа Карл Лагерфельд

В выставочном зале «Гран Поле» в самом центре Парижа плескались волны. И это не сцена из фильма-катастрофы. Просто знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд отчаянно пытается продлить лето. Поэтому устроил показ новой коллекции буквально на пляже.

Вместо подиума появился пляж, шумел прибой, а тех, кто от этой красоты решил бы утопиться, откачал бы специально приглашенный спасатель.

Модели не стали надевать обувь – дефилировали по «пляжу» босиком. Кадры с показа появились в официальном аккаунте в Twitter дома Chanel.

Карл Лагерфельд представил свою новую коллекцию Chanel в последний день Парижской модной недели.