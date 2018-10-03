Путин назвал для США два способа выйти из ситуации в Сирии

Для Соединенных Штатов Америки существует всего два способа выхода из ситуации в Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.

Глава государства отметил, что Штаты могут исправить ситуацию относительно своего пребывания в Сирии и достойно выйти из нее. Оба способа предполагают опору на международное право, которое США в Сирии по неизвестным причинам не признает.

Первый способ предполагает запрос и получение мандата от Совета безопасности ООН на присутствие военного контингента на территории третьей страны – Сирии. Второй заключается в обращении к законному правительству САР с просьбой о размещении войск.

«Международное право другого, третьего способа, присутствия одной страны на территории другой не предусматривает», - подчеркнул президент России.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил участникам Совета безопасности о передаче Дамаску 49 единиц техники в рамках поставки комплексов С-300, а также другого оборудования. По его словам, российские и сирийские военные должны до 20 октября развернуть там единую систему управления ПВО.