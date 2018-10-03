В Кремле заявили, что Путин смягчил статью 282 для «исправления маразма»

Поправки, внесенные президентом России Владимиром Путиным в статью 282 Уголовного кодекса РФ, призваны «исправить проявления маразма» в существующей судебной практике. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что закон был составлен таким образом, что начались злоупотребления. Представитель Кремля отметил, что

В среду, 3 октября Путин внес в Госдуму законопроект о частичном смягчении статьи о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. Глава государства предложил не привлекать людей к уголовной ответственности за действия, совершенные однократно, если они не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности страны.

В настоящее время гражданам, нарушившим соответствующую статью, грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее во время прямой линии с президентом РФ с соответствующим предложением по смягчению статьи 282 УК РФ обратился депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов. Путин пообещал проанализировать ситуацию и согласился, что нельязя доводить дело до абсурда.