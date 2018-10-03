Турчинов призвал Украину готовиться к войне с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов призвал страну быть готовой к «военным действиям со стороны России». Этот удивительный призыв Турчинов на встрече с журналистами в Харькове.

По словам секретаря СНБО, Российская Федерация якобы вновь разворачивает некие мифические подразделения на границе с Украиной. Турчинова не смутило, что официальный Киев и он лично уже несколько лет безосновательно обвиняет Россию в «агресссии», и новый призыв в этом свете может быть воспринят с иронией.

«Новые подразделения, которые они разворачивают на нашей границе, - не только демонстрация силы… Они могут быть использованы для ведения активных боевых действий. Мы должны это понимать, и быть к этому готовы», - цитирует Турчинова агентство Интерфакс-Украина.

Александр Турчинов не впервые отмечается поразительными заявлениями об Украине и ее армии. В частности, недавно он заявил, что Военно-морские силы страны обладают «более чем тысячелетней историей», чем привел в изумление даже самых патриотично настроенных соотечественников.