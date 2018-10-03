Путин назвал Скрипаля подонком и предателем Родины

Владимир Путин прокомментировал продолжающуюся информационную кампанию на Западе по обвинению России в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля. Свою позицию он озвучил в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Некоторые называют его правозащитником, но он просто шпион», - констатировал глава государства.

Путин напомнил, говоря о бывшем сотруднике ГРУ, что существует такое понятие как «предатель Родины».

«Он просто подонок. И чем раньше закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше», - заключил президент.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в Солсбери, после чего Великобритания и другие западные страны обвинили в причастности к преступлению Москву.

Позднее Лондон выдвинул версию, что к химатаке с использованием боевого вещества «Новичок» якобы причастны двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов, на Западе их считают «офицерами ГРУ».