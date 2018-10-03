Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин назвал Скрипаля подонком и предателем Родины

Вадим Иванов
15:30 03.10.2018
Свою позицию по поводу информкампании вокруг экс-сотрудника ГРУ президент озвучил в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.
Фото: wsbuzz.com, Globallookpress

Владимир Путин прокомментировал продолжающуюся информационную кампанию на Западе по обвинению России в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля. Свою позицию он озвучил в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Некоторые называют его правозащитником, но он просто шпион», - констатировал глава государства.

Путин напомнил, говоря о бывшем сотруднике ГРУ, что существует такое понятие как «предатель Родины».

«Он просто подонок. И чем раньше закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше», - заключил президент.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в Солсбери, после чего Великобритания и другие западные страны обвинили в причастности к преступлению Москву.

Позднее Лондон выдвинул версию, что к химатаке с использованием боевого вещества «Новичок» якобы причастны двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов, на Западе их считают «офицерами ГРУ».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2018, 15:10
Самая мощная в мире: американские СМИ оценили новейшую российскую БМП Т-15
Дата03.10.2018, 16:45
Эксперт рассказал, какая именно модификация С-300 поставлена в Сирию
Дата03.10.2018, 15:26
Хацеган, укравший «коня»: за что могли удалить Игоря Акинфеева
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата03.10.2018, 11:07
На УВЗ заявили о начале финальных испытаний артиллерийского комплекса «Набросок»
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:04 В стране и мире
Видео
Момент столкновения военных самолетов в Судане попал на видео
16:34 В стране и мире
Постпред США при НАТО передумала уничтожать российские ракеты
16:15 В стране и мире
Видео
«Посмотри в зеркало, Дональд»: Путин назвал виновного в повышении цен на нефть
15:30 В стране и мире
Видео
Путин назвал Скрипаля подонком и предателем Родины
15:26 Спорт
статья
Хацеган, укравший «коня»: за что могли удалить Игоря Акинфеева
События дня
События дня
Умер артист эстрады Роман Карцев
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Пожирающая мозг амеба из бассейна убила американского спортсмена
Турчинов призвал Украину готовиться к войне с Россией
Видео
Звезду сериала «Глухарь» задержали в Москве за совращение 14-летнего подростка
Ольга Скабеева в прямом эфире назвала эксперта идиотом и попросила уйти
СКР проверит песню Монеточки и Noize MC
Видео
На Украине начальник поезда на ходу выкинула пассажира из состава: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.