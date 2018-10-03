Самая мощная в мире: американские СМИ оценили новейшую российскую БМП Т-15

Российская боевая машина нового поколения Т-15 не имеет аналогов и не менее важна для армии России, чем танк «Армата». К такому выводу пришли обозреватели американского военного издания Military Watch Magazine.

Вес новой БМП на платформе «Армата» составляет около 50 тонн, что делает ее одной из самых тяжелых боевых машин пехоты в мире. По мнению авторов материала, Т-15 представляет очень значительную угрозу для потенциальных противников Российской Федерации.

Т-15 способна выдерживать попадание из реактивного гранатомета и защищать экипаж от радиационного заражения, что соответствует ожиданиям от такой машины времен Холодной войны. Однако россияне улучшили БМП с учетом современного боевого опыта, в частности, переосмыслили опыт сражений в условиях городов. Таким образом, Т-15 объединяет лучшие качества боевой машины времен глобального противостояния сверхдержав с характеристиками современного танка, утверждают авторы статьи.

На Т-15 в версии 2015 года установлен боевой модуль «Эпоха», который включает в себя противотанковые ракеты «Конет», автоматическую пушку 2А42 и 7,62-мм пулемет. «Корнет-Д», которая является одной из лучших ПТУР в мире, позволяет экипажу боевой машины вести огонь сразу по нескольким целям и преодолевать активную защиту. Даже предыдущие версии «Корнета» легко справлялись в бою с американскими и израильскими танками, говорится в тексте.

Несмотря на очень большой вес, машина может перемещаться по полю боя со скоростью свыше 70 километров в час. Т-15, как и его «старший брат» Т-14, обладает двумя комплексами защиты – активным «Афганитом» и динамическим «Малахитом».

Однако, утверждает авторы, из-за высокой стоимости новой бронемашины не стоит ожидать, что она станет самым массовым БМП российской армии, особенно учитывая, что более легкие «Курганец» и «Бумеранг» вооружены тем же боевым модулем. Тем не менее стоит ожидать использования Т-15 в качестве мощного дополнения для танков Т-14. Кроме того, новая российская БМП обладает отличным экспортным потенциалом, заключается в тексте.