Гражданская жена Захарченко эмигрировала в США

Марина Семынина, которая является гражданской женой обвиняемого в коррупции экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко уехала из России в США.

По словам ее адвоката Александра Карабанова, его подзащитная покинула РФ, поскольку считает, что находиться за рубежом ей безопаснее.

«Да, подтверждаю. Улетела с дочерью в Соединенные Штаты Америки», - приводит его слова ТАСС.

Юрист рассказал, что Семыкина вместе с дочерью покинула страну 28 сентября после того, как ей вернули заграничный паспорт. Она взяла билет до аэропорта Хитроу в Лондоне.

Ранее сообщалось о задержании адвоката Виктора Белевцова и владельца группы компаний «1520», крупного подрядчика ОАО РЖД Валерия Маркелова, которые по версии следствия в течение десяти лет передавали взятки бывшему полковнику.

Дмитрий Захарченко, который работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Его обвиняют в получении взятки в семь миллионов рублей, а также злоупотреблениями полномочиями. Позднее Захарченко инкриминировали еще несколько эпизодов получения взяток.

В ходе обысков в квартире сестры обвиняемого были обнаружены почти девять миллиардов рублей в разной валюте. На счетах семьи Захарченко хранилось 300 миллионов евро. Все имущество было передано в бюджет России.