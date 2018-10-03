Опубликовано видео с выжившим после падения в ущелье якутским летчиком

Сегодня, 3 октября, стало известно, что пилот вертолета Robinson, потерпевшего крушение в Якутии еще 29 сентября, найден живым. О спасении летчика сообщили в МЧС.

«Звезда» публикует видео с выжившим пилотом, который, судя по кадрам, чувствует себя нормально и даже улыбается, несмотря на перенесенный стресс.

Вертолет Robinson потерпел крушение в Момском районе у подножия горы. Первоначально пилот по рации смог передать сигнал бедствия и рассказать, где находится, но после перестал выходить на связь.