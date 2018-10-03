Запретить все: как Киев пытается приравнять русскую культуру к нацизму

Законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие «русский мир», фактически приравнивает всю русскую культуру к нацизму. Так полагает журналист Юрий Городенко.

«Под "русским миром" в данном законе подразумеваются русский язык, русская культура, православие... Речь ведь о том, чтобы не просто все это запретить, а в том, чтобы признать это все нацизмом. То есть русский язык и русскую культуру приравнивают к нацизму», - объяснил журналист в эфире ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Ранее представители «Блока Петра Порошенко» и внефракционные депутаты подали на рассмотрение в Верховную раду законопроект, предлагающий запретить в стране понятие «русский мир» и приравнять его к нацизму. Парламентарии надеются, что принятие такого закона «уменьшит влияние России» на внутреннюю политику Украины.

«Русский мир» - это культурно-историческое понятие, подразумевающее идею международного сообщества, объединенного приверженностью к России, русскому языку и культуре.

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