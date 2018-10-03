На Васильевском спуске неизвестный угрожает взорвать газовый баллон в автомобиле

В центре Москвы произошло ЧП: неизвестный мужчина подъехал на автомобиле Gelandewagen на Васильевский спуск и угрожает взорвать находящийся внутри транспортного средства газовый баллон.

«Звезда» публикует кадры с места ЧП. На них видно, что территория вокруг автомобиля полностью оцеплена.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, на месте происшествия помимо скорой и полиции находятся саперы и кинологи.

По неподтвержденным данным, взрывом угрожает приезжий из Владивостока. Его мотивы пока не установлены, с хулиганом ведутся переговоры.