Принципиальный водитель перекрыл дорогу скорой помощи в Волгограде: видео

В Волгограде водитель легкового автомобиля отказался пропускать машину скорой помощи, не смотря на то, что у нее работали проблесковые маячки и сирена. Противостояние длилось не меньше 10 минут и мирно разрешилась только после того, как в нее вмешались пешеходы.

Инцидент произошел вечером второго октября на улице Ткачева. Как заявил владелец легкового автомобиля Mazda, водитель скорой включил «мигалку» и начал сигналить после того, как уткнулся в препятствие на дороге. Из чего водитель легковой машины сделал вывод, что уступать дорогу должен не он, а ему.

«У тебя же права сейчас отнимут, что ты делаешь?» - задавали вопрос водителю Mazda местные жители, которые собрались на месте инцидента.

Пешеходы напомнили водителю, что перед ним находится спешащая в больницу машина скорой помощи, и уговорили уступить дорогу. Водитель легковушки согласился сдать назад.