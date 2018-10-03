В СБУ ответили на обвинения Пашинина в слежке

Служба безопасности Украины ответила на обвинения российского актера Анатолия Пашинина, который ранее заявлял, что его телефон прослушивается спецслужбами.

«Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными», - заявила спикер СБУ Елена Гитлярская изданию «Обозреватель».

Она добавила, что любое взаимодействие с актером осуществляются исключительно «в рамках действующего законодательства» и СБУ не отслеживает его телефонные звонки и сообщения.

Анатолий Пашинин – российский артист, который воюет на стороне украинских националистов в Донбассе. Ранее он заявил, что не признает украинское правительство, их законы и распоряжения. После чего, по словам актера, ему угрожал представитель СБУ, который также призывал его к суициду.