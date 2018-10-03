Автобус столкнулся с пятью автомобилями под Симферополем
По предварительным данным, пострадали один пассажир автомобиля Volkswagen Transporter и трое пассажиров автобуса.
Видео: Крыминформ / Telegram
Полиция начала проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса и пяти легковых автомобилей, которая произошла на трассе Симферополь - Севастополь.
Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым, в районе села Левадки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются, ведется проверка.
В управлении ГИБДД по Крыму, автобус выехал на встречную полосу и допустил столкновение с машинами Renault, Volkswagen Transporter, Chrysler, а также двумя автомобилями марки Nissan.
По предварительным данным, пострадали один пассажир автомобиля Volkswagen Transporter и трое пассажиров автобуса.