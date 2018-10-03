Против «Натали Турс» возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Следователи возбудили уголовное дело против должностных лиц ООО Туроператор «Натали Турс». Их обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Московская прокуратура начала проверку после информации, размещенной в ряде СМИ, в которой говорилось о массовых нарушениях прав клиентов компании «Натали Турс».

Так, выяснилось, что туроператор получил средства более чем от пяти тысяч человек, на общую сумму около миллиона рублей, однако не выполнил свои обязательства. При этом в компании также отказались возвращать деньги за неоказанные услуги. После проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, четвертого сентября туроператоры, работающие под брендом «Натали Турс», объявили о прекращении своей деятельности.