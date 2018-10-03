Наговор и ложь - Виктюк о задержании актера Михаила Фатеева

Режиссер и народный артист России Роман Виктюк предъявленные обвинения в адрес ведущего актера его театра Михаилу Фатееву в совращении несовершеннолетнего. Об этом он рассказал телеканалу «360».

«Этого не может быть. Я его знаю давно. Это наговор и ложь», - сказал Виктюк.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что актер Михаил Фатеев, известный по телесериалу «Глухарь», был задержан по подозрению в совращении 14-летнего школьника. Якобы он предлагал подростку встретиться и присылал ему фотографии порнографического содержания.

В дирекции театра, где служит Фатеев, эти сведения подтвердить или опровергнуть не смогли.