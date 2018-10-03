Нобелевскую премию по химии присудили за открытия в области эволюции ферментов

Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии трем ученым – Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и сэру Грегори Винтеру.

Американская исследовательница Франсис Арнольд получила награду за открытия в области эволюции ферментов, а Джордж Смит и Грегори Винтер – за так называемый фаговый дисплей, он же метод изучения белковых взаимодействий пептидов и антител.

Процесс эволюции ферментов можно использовать для производства огромного количества субстанций – начиная от биотоплива и заканчивая лекарственными препаратами. А антитела, развивающиеся с использованием метода, называемого фаговым дисплеем, могут бороться с аутоиммунными заболеваниями и в некоторых случаях устранить раковые метастазы.

О том, что нового привнес в науку каждый из лауреатов можно прочесть на официальном сайте Нобелевского комитета. Свою награду химики получат 10 декабря в Стокгольме.