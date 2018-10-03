Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области
Водная авария произошла неподалеку от населенного пункта Багаевская.
Фото: МЧС РФ
В Ростовской области, на реке Дон, в десяти километрах от станицы Багаевская произошло столкновение двух теплоходов - «Волго-Дон 147» и «Глория».
В результате ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не было обнаружено. Оба судна получили незначительные повреждения. Об этом «Звезде» рассказали в Южном СУ на транспорте СК РФ.
На месте происшествия работают следователи.
По инциденту проводится доследственная проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.