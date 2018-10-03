Звезду сериала «Глухарь» задержали в Москве за совращение 14-летнего подростка

Российского актера Михаила Фатеева задержали в Москве по подозрению в совращении 14-летнего подростка. Следствие собирается ходатайствовать об его аресте.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 УК России и ч. 3 ст. 242 УК РФ («Развратные действия и распространение порнографических материалов с использованием СМИ)», - сказано на сайте СК по Москве.

В сообщении также говорится, что мужчине предъявлено обвинение, а также следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения, которая связана с лишением свободы.

По версии следствия, в июле 2018 года мужчина, при помощи смартфона, переписывался на интимные темы с несовершеннолетним, предлагая ему встретиться, а также отправлял порнографические изображения. По подозрению в совершении этих преступлений был задержан 44-летний житель Москвы.

Ранее СМИ сообщали, что в столице задержан снимавшийся в телесериале «Глухарь» актер Михаил Фатеев по подозрению в совращении подростка. Отмечалось, что актер познакомился со школьником, когда тот раздавал газеты в метро, и Фатеев якобы пообещал подростку помочь с работой и дал ему свой номер телефона. После этого Фатеев начал отправлять школьнику свои обнаженные снимки, что и послужило причиной обращения подростка в правоохранительные органы.

Режиссер и народный артист России Роман Виктюк не верит в то, что ведущей актер его театра Михаил Фатеев совершал такие действия. Об этом Виктюк рассказал телеканалу «360».