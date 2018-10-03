Совфед одобрил закон об исполнении бюджета на 2017 год

Совет Федерации одобрил закон об исполнении бюджета на 2017 год. Доходы государственной казны в прошлом году превысили 15 триллионов рублей, расходы - 16 триллионов.

Вместе с тем, парламентарии отметили, что все необходимые задачи удалось выполнить.

«Здесь и снижение инфляции, самый низкий уровень инфляции - 2,5%, и рост экономики - 1,5%, и рост реальных заработных плат, и целый ряд других позиций», - отметил министр финансов Антон Силуанов.

Во время заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила перенести рассмотрение закона об исполнении бюджета с осени на лето. Матвиенко отметила, что рассматривать бюджет за предыдущий год в октябре - поздно, поскольку в это время идет рассмотрение уже будущего трёхлетнего бюджета.