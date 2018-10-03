Совфед одобрил закон об уголовном наказании за увольнение граждан предпенсионного возраста

Совет Федерации одобрил законопроект о введении наказания, в случае если работодатель отказывается принять на работу гражданина предпенсионного возраста или увольняет его.

Как сообщает ТАСС, исходя из документа, работодателям грозит штраф до 200 тысяч рублей за подобное нарушение или обязательные работы до 360 часов.

Так, неправомерными действиями будут считаться сокращение или отказ в принятии на работу людей возрастом до пяти лет перед выходом на пенсию.

Теперь документ поступит на подпись Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы.