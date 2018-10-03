Названа причина взрыва в школе в Дагестане

Причиной взрыва в дагестанской школе, в результате которого пострадали пять подростков, стала утечка газа. Об этом сообщили в МЧС.

ЧП, напомним, произошло в спортивном зале школы дагестанского села Эбдалая в Левашинском районе. Пострадали подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

По предварительной версии, один из школьников подключил к сети электронные весы, возникла искра и газовоздушная смесь взорвалась.

Сейчас все пострадавшие дети госпитализированы, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Некоторые из пострадавших получили до 90% ожогов тела. В ближайшее время их должны достаить на лечение в Москву.