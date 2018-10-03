Суд ООН потребовал отмены части санкций США против Ирана

Суд ООН обязал США отменить часть санкций, которые были ранее установлены против Ирана. Речь идет об ограничениях в области гражданской авиации и гуманитарной помощи. Об этом сообщило издание Associated Press в официальном аккаунте в Twitter.

Ранее Иран обратился в Международный суд после возобновления санкций.

Напомним, в мае президент США заявил, что его страна выходит из «ядерной сделки», потому что якобы Иран не выполняет своих обязательств. В свою очередь, Исламская республика неоднократно указывала на то, что действует в рамках достигнутых договоренностей.