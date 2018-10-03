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Суд ООН потребовал отмены части санкций США против Ирана

Екатерина ГАБЕЛЬ
12:54 03.10.2018
В мае президент США заявил, что его страна выходит из «ядерной сделки», потому что якобы Иран не выполняет своих обязательств.
Суд ООН потребовал отмены части санкций США против Ирана
Фото: Jochen Eckel, picture alliance, Globallookpress

Суд ООН обязал США отменить часть санкций, которые были ранее установлены против Ирана. Речь идет об ограничениях в области гражданской авиации и гуманитарной помощи. Об этом сообщило издание Associated Press в официальном аккаунте в Twitter.

Ранее Иран обратился в Международный суд после возобновления санкций.

Напомним, в мае президент США заявил, что его страна выходит из «ядерной сделки», потому что якобы Иран не выполняет своих обязательств. В свою очередь, Исламская республика неоднократно указывала на то, что действует в рамках достигнутых договоренностей.  

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