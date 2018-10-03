Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сдавать жилье легально: в чем выгода законопроекта о системе налогообложения самозанятых

Лина Давыдова
12:57 03.10.2018
Как новый законопроект о системе налогообложения самозанятых граждан позволит вывести из тени «серых арендодателей» в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» рассказали основатель цифровой платформы по аренде жилья Артур Устимов и член ассоциации юристов России Николай Колосов.
Фото: pixabay

В конце сентября члены Совета Федерации, Евгений Бушмин и Мухарабий Ульбашев, а также несколько депутатов Госдумы внесли в парламент законопроект о системе налогообложения самозанятых граждан. В документе предлагается вывести из тени россиян, сдающих жилье в аренду, с помощью понижения налоговой ставки до 4%.

Впервые подобную идею еще в мае высказал заместитель министра финансов Илья Трунин. Он рассказал о создании специального приложения, работающего как касса. Через него саомозанятые граждане будут регистрироваться в ФНС и осуществлять все платежи.

Подобный эксперимент будет запущен в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане с января 2019 года по декабрь 2028. Приложением смогут воспользоваться как индивидуальные предприниматели без наемных работников, так и другие жители страны, которые получают  доход от предпринимательской деятельности. Налоговая ставка для физических лиц составит 4%, для работающих с юридическими лицами - 6%.

Также в законопроекте указывается, что самозанятых россиян освободят от страховых взносов, при этом они смогут на добровольной основе перечислять средства в Пенсионный фонд. В обратном случае государство гарантирует лишь минимальную социальную пенсию, которая на 2018 год составляет 5180 рублей.

Сейчас граждане, получающие доход от сдачи жилья в аренду, должны платить налог в размере 13%. По мнению законодателей, высокая процентная приводит к росту так называемых «серых» арендодателей. Как полагает основатель цифровой платформы по аренде жилья Артур Устимов, самозанятые граждане, сдающие свое жилье, готовы платить налоги, но им нужны инструменты, позволяющие делать это быстро и просто.

«Все идет в цифру, диджитализацию. И большинство людей может и морально готовы, но у них нет инструментов, которые позволяют это делать быстро, просто и в одно касание. Поэтому к этому нужно идти с двух сторон - с государственной и со стороны сервисов, которые позволяют облегчить эту обязанность», - пояснил Устимов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

При этом он не исключил, что собственники жилья могут увеличить стоимость аренды жилья на те же 4% и переложить тем самым налоговую нагрузку на арендаторов.

«С другой стороны, по клиентам нашего сервиса могу сказать, что чувствительность начинается после 10%. То есть 4% - это вполне посильная плата за прозрачность и безопасность обеих сторон», - объяснил Устимов.

С ним согласен и член Ассоциации юристов России Николай Колосов. По его мнению, выход арендодателей из тени укрепит как и их положение, так и тех, кто снимает жилье.

«Люди войдут в рамки правового поля. И защитить свои права и те, и другие смогут с большей эффективностью, чем в данный момент, когда кто-то может не заплатить, кто-то может выгнать раньше времени  из квартиры, и никто за этим не ведет никакого контроля», - отметил Колосов.

В то же время юрист добавил, что пока вынесенный в парламент законопроект вызывает много вопросов.

«Как может эта ситуация повернуться - непонятно. Будут ли какие-то гарантии того, что люди будут застрахованы от повышения процента, каким образом будут выявляться люди, сдающие квартиры, на данный момент сказать очень сложно... Но в любом случае, не стоит забывать, что человек, который не платит налог, совершает налоговое правонарушение. И дальше не его задача доказывать, что он не виноват, а задача инкриминирующего ему обвинение - доказать обратное», - объяснил Колосов.

Всего по данным Федеральной налоговой службы, на 1 июля 2018 года патенты на сдачу жилья в аренду получили более 30 тысяч человек. В Москве в прошлом году от сдачи квартир в государственную казну были перечислены около 1,3 млрд рублей. Это на 20% больше, чем показатели 2016 года. Однако это лишь 10-я часть арендодателей, которые получают прибыль от сдачи жилья. По предположению чиновников, снижение налоговой ставки до 4% поможет исправить ситуацию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2018, 13:34
Нобелевскую премию по химии присудили за открытия в области эволюции ферментов
Дата03.10.2018, 12:25
Подводную «дуэль» с торпедной стрельбой провели атомные субмарины Северного флота
Дата03.10.2018, 12:31
Черчесов назначил Дзюбу капитаном на матчи Лиги Наций
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата03.10.2018, 11:07
На УВЗ заявили о начале финальных испытаний артиллерийского комплекса «Набросок»
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:27 В стране и мире
Видео
Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области
13:17 В стране и мире
Видео
Звезду сериала «Глухарь» задержали в Москве за совращение 14-летнего подростка
12:56 В стране и мире
Видео
Совфед одобрил закон об уголовном наказании за увольнение граждан предпенсионного возраста
12:46 В стране и мире
статья
Эсминец против эсминца: как Китай и США оказались на грани горячего конфликта
12:29 В стране и мире
Видео
ФСБ проводит обыски в управлении МВД по Екатеринбургу
События дня
События дня
Умер артист эстрады Роман Карцев
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Массовая драка цыганок на Украине попала на видео
Видео
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году
Ольга Скабеева в прямом эфире назвала эксперта идиотом и попросила уйти
Видео
Актер Пашинин назвал СБУ мерзавцами и пригрозил самоубийством
СКР проверит песню Монеточки и Noize MC
Видео
На Украине начальник поезда на ходу выкинула пассажира из состава: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.