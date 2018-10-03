Сдавать жилье легально: в чем выгода законопроекта о системе налогообложения самозанятых

В конце сентября члены Совета Федерации, Евгений Бушмин и Мухарабий Ульбашев, а также несколько депутатов Госдумы внесли в парламент законопроект о системе налогообложения самозанятых граждан. В документе предлагается вывести из тени россиян, сдающих жилье в аренду, с помощью понижения налоговой ставки до 4%.

Впервые подобную идею еще в мае высказал заместитель министра финансов Илья Трунин. Он рассказал о создании специального приложения, работающего как касса. Через него саомозанятые граждане будут регистрироваться в ФНС и осуществлять все платежи.

Подобный эксперимент будет запущен в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане с января 2019 года по декабрь 2028. Приложением смогут воспользоваться как индивидуальные предприниматели без наемных работников, так и другие жители страны, которые получают доход от предпринимательской деятельности. Налоговая ставка для физических лиц составит 4%, для работающих с юридическими лицами - 6%.

Также в законопроекте указывается, что самозанятых россиян освободят от страховых взносов, при этом они смогут на добровольной основе перечислять средства в Пенсионный фонд. В обратном случае государство гарантирует лишь минимальную социальную пенсию, которая на 2018 год составляет 5180 рублей.

Сейчас граждане, получающие доход от сдачи жилья в аренду, должны платить налог в размере 13%. По мнению законодателей, высокая процентная приводит к росту так называемых «серых» арендодателей. Как полагает основатель цифровой платформы по аренде жилья Артур Устимов, самозанятые граждане, сдающие свое жилье, готовы платить налоги, но им нужны инструменты, позволяющие делать это быстро и просто.

«Все идет в цифру, диджитализацию. И большинство людей может и морально готовы, но у них нет инструментов, которые позволяют это делать быстро, просто и в одно касание. Поэтому к этому нужно идти с двух сторон - с государственной и со стороны сервисов, которые позволяют облегчить эту обязанность», - пояснил Устимов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

При этом он не исключил, что собственники жилья могут увеличить стоимость аренды жилья на те же 4% и переложить тем самым налоговую нагрузку на арендаторов.

«С другой стороны, по клиентам нашего сервиса могу сказать, что чувствительность начинается после 10%. То есть 4% - это вполне посильная плата за прозрачность и безопасность обеих сторон», - объяснил Устимов.

С ним согласен и член Ассоциации юристов России Николай Колосов. По его мнению, выход арендодателей из тени укрепит как и их положение, так и тех, кто снимает жилье.

«Люди войдут в рамки правового поля. И защитить свои права и те, и другие смогут с большей эффективностью, чем в данный момент, когда кто-то может не заплатить, кто-то может выгнать раньше времени из квартиры, и никто за этим не ведет никакого контроля», - отметил Колосов.

В то же время юрист добавил, что пока вынесенный в парламент законопроект вызывает много вопросов.

«Как может эта ситуация повернуться - непонятно. Будут ли какие-то гарантии того, что люди будут застрахованы от повышения процента, каким образом будут выявляться люди, сдающие квартиры, на данный момент сказать очень сложно... Но в любом случае, не стоит забывать, что человек, который не платит налог, совершает налоговое правонарушение. И дальше не его задача доказывать, что он не виноват, а задача инкриминирующего ему обвинение - доказать обратное», - объяснил Колосов.

Всего по данным Федеральной налоговой службы, на 1 июля 2018 года патенты на сдачу жилья в аренду получили более 30 тысяч человек. В Москве в прошлом году от сдачи квартир в государственную казну были перечислены около 1,3 млрд рублей. Это на 20% больше, чем показатели 2016 года. Однако это лишь 10-я часть арендодателей, которые получают прибыль от сдачи жилья. По предположению чиновников, снижение налоговой ставки до 4% поможет исправить ситуацию.