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Путин назначил Развожаева врио главы Хакасии

Александра Арсентьева
12:31 03.10.2018
Путин попросил Развозжаева выехать в Хакасию, поработать там месяц, взять под контроль ситуацию в республике.
Путин назначил Развожаева врио главы Хакасии
Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин временно исполняющим обязанности главы Хакасии назначил Михаила Развозжаева. Соответствующий указ Путин подписал третьего октября. Об этом сказано на сайте Кремля.

«Назначить Развожаева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия председателя правительства Республики Хакасия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Хакасия», - сказано в документе.

Путин попросил Развозжаева выехать в Хакасию, поработать там месяц, взять под контроль ситуацию в республике, а также помочь провести «чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы».

После этого, как отметил глава государства, Развозжаев вернется в Москву, где ему найдется «применение в федеральных органах».

До назначения назначенный исполняющим обязанности главы Хакасии находился на посту замминистра по делам Северного Кавказа. Развозжаев был участником программы подготовки кадрового резерва, которую ведет Российская академия народного хозяйства и госслужбы по поручению президента.

Напомним, первый тур выборов губернатора в Хакасии прошел 9 сентября. Врио главы региона Виктор Зимин («Единая Россия») на них набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову с 44,81%. Двадцать девятого сентября должен был состоятся второй тур выборов, но за неделю до этого Зимин свою кандидатуру. После этого депутат от партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, который набрал в первом туре 11,23% голосов избирателей, подал документы на участие во втором туре, но позже от участия отказался.  

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