ФСБ проводит обыски в управлении МВД по Екатеринбургу
Оперативные мероприятия проводятся в отделе экономической безопасности (ОЭБиПК).
Видео: E1.RU, Youtube
В Управлении МВД по Екатеринбургу проводятся оперативные мероприятия. По предварительной информации, обыски проводятся в кабинете одного из высокопоставленных чиновников в отделе экономическом безопасности (ОЭБиПК).
Как сообщает портал E1, мероприятия начались в 08:30 утра. Для повышения оперативности сотрудникам ФСБ и СК помогают полицейские.
«Следственные мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденного окружным СК бесфигурантного уголовного дела», - заявил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Отмечается, что на работе УМВД по Екатеринбургу проведение обысков никак не отразится.
В издании напомнили, что представители местного МВД и ранее не раз попадали под подозрения ФСБ.