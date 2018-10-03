ФСБ проводит обыски в управлении МВД по Екатеринбургу

В Управлении МВД по Екатеринбургу проводятся оперативные мероприятия. По предварительной информации, обыски проводятся в кабинете одного из высокопоставленных чиновников в отделе экономическом безопасности (ОЭБиПК).

Как сообщает портал E1, мероприятия начались в 08:30 утра. Для повышения оперативности сотрудникам ФСБ и СК помогают полицейские.

«Следственные мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденного окружным СК бесфигурантного уголовного дела», - заявил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отмечается, что на работе УМВД по Екатеринбургу проведение обысков никак не отразится.

В издании напомнили, что представители местного МВД и ранее не раз попадали под подозрения ФСБ.