В работе Instagram произошел масштабный сбой
О сбое рассказали жители России, США и европейских стран.
Фото: Valentin Wolf, imagebroker.com, Globallookpress
Пользователи социальной сети Instagram сообщают о сбое в работе сервиса, следует из данных, которые были опубликованы на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения на интернет-ресурсах.
О проблемах в работе соцсети сообщают пользователи из России, Британии, Нидерландов, Германии, США и других государств.
Instagram - мобильное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями.