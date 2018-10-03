В работе Instagram произошел масштабный сбой

Пользователи социальной сети Instagram сообщают о сбое в работе сервиса, следует из данных, которые были опубликованы на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения на интернет-ресурсах.

О проблемах в работе соцсети сообщают пользователи из России, Британии, Нидерландов, Германии, США и других государств.

Instagram - мобильное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями.