Мэр Ярославля объявил об отставке
Владимир Слепцов займет новую должность в Солнечногорском районе Подмосковья.
Фото: Владимир Слепцов, Вконтакте
Мэр Ярославля Владимир Слепцов ушел в отставку. Об этом он заявил третьего октября на собрании городской Думы.
Слепцов поблагодарил своих коллег, с которыми ему довелось поработать, а также отметил, что за тот срок, что он пробыл на позиции мэра города, Ярославль стал более комфортным и безопасным.
Теперь политик намерен перейти на новую работу в Солнечногорский район в Подмосковье.
Владимир Слепцов был утвержден на должность мэра депутатами муниципалитета Ярославля первого марта 2017 года.