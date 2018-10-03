Мэр Ярославля объявил об отставке

Мэр Ярославля Владимир Слепцов ушел в отставку. Об этом он заявил третьего октября на собрании городской Думы.

Слепцов поблагодарил своих коллег, с которыми ему довелось поработать, а также отметил, что за тот срок, что он пробыл на позиции мэра города, Ярославль стал более комфортным и безопасным.

Теперь политик намерен перейти на новую работу в Солнечногорский район в Подмосковье.

Владимир Слепцов был утвержден на должность мэра депутатами муниципалитета Ярославля первого марта 2017 года.