Россияне назвали «возраст старости»

Треть россиян полагает, что старость начинается в возрасте от 50 до 59 лет, еще треть считает, что стариком можно называться только по достижении минимум 60 лет, а 8% опрошенных даже после 80 лет молоды душой.

Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам опроса.

Социологи, тем не менее, вычислили средний возраст, после которого наступает старость – 63 года. Считается, что именно по достижении этих лет у человека появляется больше свободного времени. Две трети опрошенных рассказали о том, что теперь могут посвятить себя творчеству, а кто-то остается в профессии и передает опыт молодым коллегам.

Почти половина условно пожилых людей проводит время на приусадебном участке, еще 41 % смотрит телевизор. Помимо этого люди выбирают и в меру активный отдых, чтение газет, а некоторые осваивают современные технологии и проводят время в Сети.