Массовая драка цыганок на Украине попала на видео
Никто из прохожих так и не решив шился подойти к разбушевавшимся женщинам и разнять драку.
Видео: Кременчуг Today, Youtube
На Украине, в городе Кременчуг, цыганки устроили массовую драку из-за орехов.
Потасовку снял на видео выложил в соцсети один из очевидцев конфликта.
На кадрах видно, как женщины агрессивно таскают друг друга за волосы, бьют по рукам и другим частям тела и сыплют в адрес друг друга оскорблениями. Во время драки у одной из участниц даже слетела обувь.
Тем не менее, никто не осмелился разнять женщин и поспособствовать разрешению конфликта. Прохожие лишь наблюдали за дракой в стороне.