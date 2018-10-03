Фургон и рефрижератор: в продажу поступили новые модели УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод запустил продажи новых модификаций на базе легкого коммерческого автомобиля УАЗ «Профи». Об этом сказано в пресс-релизе, который оказался в распоряжении «Звезды».

Линейку пополнила машины, предназначенные для перевозки скоропортящихся товаров, изотермический фургон и авторефрижератор. Автозавод предлагает купить эти модели с контейнерами с разной толщиной изолирующего материала.

Стоимость изотермического фургона составляет 920 500 рублей. Цены на «холодильник» начинается от 1 086 500 рублей. Отмечается, что он оборудован установкой «Элинж С2Т» и может быть применен для перевозки охлажденных и замороженных продуктов и лекарственных препаратов и других товаров, которым необходим определенный температурный режим.