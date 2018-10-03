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Символ деградации: как снимки Макрона с полуголыми мужчинами уничтожают его рейтинг

Константин Блохин
11:55 03.10.2018
Макрон - символ деградации западной элиты
Символ деградации: как снимки Макрона с полуголыми мужчинами уничтожают его рейтинг
Фото: @PierreJChaput, Twitter

Российский политолог Константин Блохин прокомментировал попавшие в Сеть фотографии президента Франции Эммануэля Макрона с полураздетыми чернокожими мужчинами. Снимки, сделанные во время визита главы страны на остров Сен-Мартен, пострадавший от урагана «Ирма»,  вызвали волну негодования среди общественности.

По мнению эксперта, поведение Макрона демонстрирует главную тенденцию западной элиты.

«Главная тенденция заключается в том, что сегодняшняя элита западных стран мельчает на глазах. Идет деградация в буквальном смысле слова. Здесь не только Макрон, как символ деградации этой элиты, надо вспомнить и о Борисе Джонсоне, и о Терезе Мэй, и об американском истеблишменте, который готов выстрелить себе в ногу, чтобы ухудшить отношения с Россией.  И ситуация ухудшается, если смотреть на нее через призму истории. Лидеры прошлого - Черчилль, Рузвельт,  Кеннеди,  Де Голль. А сейчас это уже не политические лидеры, это менеджеры, статисты, всем управляет бюрократия и номенклатура», - объяснил Блохин в эфире ток-шоу «Сегодня утром» на «Звезде».

По мнению Блохина, своим поведением Эммануэль Макрон уничтожает себе рейтинг. И началось это с первой встречи французского лидера с Дональдом Трампом, которая проходила в апреле текущего года. Там американский президент несколько раз обнял своего французского коллегу и дважды расцеловал его в обе щеки, а после даже смахнул с его плеча перхоть.

«Трамп вел себя с Макроном как с младшим партнером. Вот с Путиным глава США вел себя иначе - как равноправный партнер, уважительно», - подчеркнул Блохин.

Поведение Макрона все чаще заставляет краснеть за него французскую общественность. Недавно политик отчитал ребенка за неуважительное обращение к себе. А позже он сфотографировался с полураздетыми людьми, явно демонстрирующими полное пренебрежение к главе государства. Интернет-пользователи обвинили Макрона в политике двойных стандартов.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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