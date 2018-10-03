Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году

Правительство утвердило перенос выходных дней в России в 2019 году. Об этом сказано в соответствующем постановлении Кабинета министров.

Отмечается, что в следующем году выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) перенесутся на 2, 3 и 10 мая.

Так, у жителей России будет десятидневный отдых, который начнется с 30 декабря 2018 года и закончится 8 января 2019 года. Кроме того, россияне будут отдыхать два дня - 23 и 24 февраля. В марте трудящихся ждет трехдневные каникулы - с 8 по 10 марта. Пятидневный выходные будут в мае - с 1 по 5. А с 9 по 12 мая у россиян будет четырехдневный отдых.

Также праздничные выходные дни будут 12 июня - День России - и с 2 по 4 ноября.

Напомним, 19 сентября трехсторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений был одобрен перенос выходных дней в 2019 году.