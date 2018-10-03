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В Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулкан

Дарья Михалина
10:54 03.10.2018
Вулкан Сопутан начал извергаться в третьего октября, утром на острове Сулавеси.

На индонезийском Сулавеси, где ранее произошло мощное землетрясение и цунами, началось извержение вулкана Сопутан, который располагается на северо-восточной части острова.

В близлежащих районах был повышен уровень опасности. Как сообщает Jakarta Post со ссылкой на заявление Центра вулканологии и снижения геологических рисков (ЦВСГР) Индонезии, пепел от вулкана поднимается на высоту до четырех километров.

Местных жителей просят не приближаться к опасной зоне, однако власти приняли решение не объявлять эвакуацию.

«Звезда» публикует кадры выброса столба дыма из жерла вулкана.

Напомним, землетрясение в Сулавеси произошло 28 сентября. Его магнитуда составила 7,4. За последующие двое суток после подземных колебаний было зафиксировано почти 170 повторных толчков. Жертвами землетрясения и последовавшего цунами только по официальным данным стали 1234 человек.

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