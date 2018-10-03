Эсминец против эсминца: как Китай и США оказались на грани горячего конфликта

Конфликт разгорелся в воскресенье, 30 сентября. По заявлению американской стороны, эсминец УРО «Декатур» ВМС США «выполнял операцию по обеспечению свободы навигации» недалеко от спорных островов в Южно-Китайском море, когда мимо него на расстоянии менее 50 метров прошел китайский эсминец. Чтобы избежать столкновения, американскому кораблю пришлось уклониться.

В ответ в Пекине заявили, что американский военный корабль самовольно вошел в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, а китайский эсминец «Луян» сразу же предпринял необходимые действия: провел проверку принадлежности судна и сделал ему предупреждение немедленно покинуть воды.

«Китай имеет неоспоримый суверенитет над островами Южно-Китайского моря и прилегающими к ним водами», - подчеркнули при этом в министерстве иностранных дел КНР.

Помимо островов Спратли, Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша) и острова Хуанъянь (риф Скарборо). С конца 2013 года Пекин проводит там работы по созданию искусственных островов, а также расширению этих территорий. США и Япония обвиняют КНР в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях.

Китай настаивает на том, что ответственность за дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море несут именно Соединенные Штаты и некоторые другие страны, пишет еженедельник «Звезда».

Для Китая контроль над Южно-Китайским морем жизненно необходим, так как через него идет основной грузопоток морских перевозок Поднебесной, в том числе и энергетических ресурсов с Ближнего Востока.

Что касается США, то, по заявлению их официальных представителей, американские корабли регулярно проводят операции по обеспечению «свободы мореплавания» в этом районе и будут их проводить впредь. Причем «операции в защиту свободы навигации» американцы проводят не только в спорных водах, но и над ними. Так, 26 сентября бомбардировщики Б-52 американских ВВС пролетели над водами Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Их действия, по заявлению Пентагона, стали частью «длительного присутствия американских бомбардировщиков в регионе».

Естественно, это не устраивает китайцев, которые не упускают возможности для ответных демонстративных шагов, отмечая всякий раз, что действия США могут спровоцировать вооруженный конфликт.

«Если американская сторона продолжит совершать такие опасные и провокационные действия, ВМС и ВВС двух государств могут оказаться в экстренной ситуации, вплоть до "непроизвольных выстрелов при чистке ружья"», - заявил в прошлом году после очередного подобного инцидента в Южно-Китайском море командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) адмирал У Шэнли.

Тем не менее военная активность США в регионе не снижается. Более того, Белый дом объявил Китай главной угрозой для США и начал торговую войну против КНР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает уликами, показывающими, что и КНР стремится вмешаться в избирательный процесс в Америке. Якобы ответные китайские пошлины могут вызвать недовольство фермеров американским президентом и отдать на выборах в конгресс, которые пройдут в ноябре, преимущество демократам - сторонникам свободной торговли.

В Вашингтоне считают также, что растущая военная мощь Китая несет угрозу доминированию США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в недавнем докладе Пентагона о состоянии китайских вооруженных сил. В нем отмечается также, что Китай отходит от традиции, при которой ставка делается на сухопутную армию, и на полных парах развивает ВВС, ВМФ, ракетные и информационные силы. Военно-воздушные силы НОАК «сокращают отрыв» от ВВС США по ряду типов вооружений, а ВМС Китая в составе 300 кораблей стали крупнейшими в мире.

Китай решительно отвергает все эти заявления об исходящих от него угрозах. По словам его представителей, Пекин всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств. Тем не менее Китай не намерен идти на уступки Соединенным Штатам. В частности, можно предположить, что инцидент в Южно-Китайском море стал одной из причин, по которым Пекин 1 октября отменил переговоры с США на высоком уровне по безопасности. Они должны были пройти в этом месяце. С американской стороны должны были принять участие министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео.

С чем конкретно связана отмена переговоров, Пекин не сообщает. Однако совершенно очевидно, что нежелание вести диалог с Пентагоном свидетельствует о том, что отношения между Китаем и США находятся на грани «горячего» конфликта.

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