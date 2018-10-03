Путин предложил смягчить наказание по статье 282 УК РФ
Владимир Путин предложил депутатам частично наказание за криминальные деяния, попадающие под статью 282 Уголовного кодекса России. Соответствующий проект закона глава государства внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Как следует из приложенной президентом пояснительной записке к законопроекту, предлагается исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за действия, совершенные однократно, если они не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности страны.
«Указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года», - сказано в записке.
Статья 282 УК РФ звучит как «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».