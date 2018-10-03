Многокилометровые пробки образовались под Серпуховом из-за страшной аварии с самосвалами на мосту

В Серпуховском районе, на Балабановском шоссе, произошло крупное ДТП. Там на мосту перевернулись два самосвала.

Инцидент произошел приблизительно в четыре часа утра. В результате аварии дорогу пришлось перекрыть, в связи с чем всем транспортным средствам пришлось объезжать участок через Серпухов. Движение в городе и на подступах к нему, в особенности на Московском шоссе и улице Володарского, сильно затруднено.

На месте аварии работают специалисты. Вытаскивать грузовик пришлось с помощью спецтехники.

Как сообщает «Авторадио Серпухов», в результате аварии погибли люди. Точное количество жертв и причины аварии уточняются.