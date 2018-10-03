Из-за сильнейшего снегопада более тысячи машин оказались заблокированы на трассах в Китае

Пробки в несколько километров образовались на трассах в провинции Сычуань в Китае из-за сильнейшего снегопада.

Как сообщил телеканал CCTV, более 1,1 тысячи автомобилей оказались заблокированными в отдаленных районах в горной местности.

Снег привел к образованию заносов на дорогах, которые соединяют этот регион с Тибетским автономным районом КНР, что сделало многие горные перевалы непроходимыми для обычного транспорта. На помощь водителям мобилизованы свыше 400 полицейских. Представители экстренных служб бесплатно раздают стоящим в пробках автомобилистам и их пассажирам воду и горячее питание.

рибывшая на место спецтехника расчищает трассы от снега. Спасатели просят жителей в воздержаться от поездок в уезд Кандин. Часть дорог перекрыта из-за риска обвалов снега и горной породы. Полиция, пожарные и Народная вооруженная милиция привлечены к ликвидации последствий удара стихии.